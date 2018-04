De folga no final de semana, Palmeiras vai à Jarinu

O interior paulista tem feito bem ao Palmeiras. E para repetir uma fórmula que já deu certo outras duas vezes no Brasileiro, a delegação alviverde viaja neste domingo para Jarinu. Concentração e treinos longe da capital paulista até terça-feira, quando retorna para São Paulo. No dia seguinte o adversário será o Fluminense, no Palestra Itália. Nas duas ocasiões anteriores em que esteve em Jarinu, o Palmeiras se preparava para enfrentar o Corinthians. Sucesso duplo. No primeiro turno, o time alviverde vinha de uma grave crise, o técnico Caio Júnior estava ameaçado e o adversário estava embalado na competição. Dininho, entretanto, fez o gol salvador e levou a torcida palmeirense ao delírio. Na partida de volta, a situação se inverteu e o Palmeiras entrou em campo como favorito. E os dias no interior que antecederam o jogo fez bem aos atletas - o zagueiro Nen fez o gol da vitória. Caio Júnior vai aproveitar o fim de semana livre para aprimorar os treinos de finalização e para definir o substituto de Valdivia, suspenso. Deyvid Sacconi deve ficar com a vaga no meio-campo. Os palmeirenses ficarão também ligados nos outros jogos da rodada, hoje. Afinal, tem concorrentes pela vaga na Libertadores em campo. "Entre Santos e Flamengo, o empate é o melhor resultado", falou o treinador. "Mas se alguém tiver que ganhar, que seja o Santos." O Palmeiras, assim como o time carioca, está com 55 pontos, 4 a menos que a equipe da Vila Belmiro. A torcida alviverde estará também a favor do rival São Paulo, que enfrenta o Grêmio, 7.º colocado com 54 pontos.