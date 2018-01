De folga, são-paulinos caem na estrada Os jogadores do São Paulo ganharam folga neste sábado e domingo e aproveitaram para pegar a estrada. A maioria optou por curtir as praias paulistanas. Júlio Santos afirmou que esticará a viagem até o Rio, enquanto Rico pretende visitar Águas de Lindóia, e Rogério Ceni, Kleber e o técnico Rojas dizem que aproveitarão para descansar com seus familiares. Leônidas - O craque completa 90 anos neste sábado. Sofrendo do mal de Alzheimer, ele está internado em uma clínica geriátrica. Sua companheira Albertina dos Santos, preparou-lhe uma festinha com direito a bolo com a inscrição Diamante Negro. Leônidas também será homenageado a partir das 11 horas na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, com um lançamento de um CDs com depoimentos sobre ele, além da narração de alguns gols que marcou na carreira.