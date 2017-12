De forma discreta, Primeira Liga tem início com jogo entre Fluminense e Criciúma

Com mudanças no formato e uma abertura discreta, a segunda edição da Copa da Primeira Liga tem início nesta terça-feira, com a estreia do atual campeão, Fluminense, contra o Criciúma, às 20 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Os dois times estão no Grupo A, ao lado de e Internacional e Brasil de Pelotas, que se enfrentarão na quarta-feira.

Diferentemente da temporada anterior, quando houve imbróglio entre a organização do torneio e a CBF, que tentou inviabilizar a disputa da competição e só a oficializou com os jogos em andamento, o campeonato começa sem grandes problemas e surpresas.

Com quatro times a mais em comparação ao último ano, a Copa da Primeira Liga também viu a saída de Atlético Paranaense e Coritiba e a entrada de Brasil de Pelotas, Chapecoense, Joinville, Londrina, Paraná e o Ceará, ampliando a competição para fora do Sudeste e do Sul.

Com os 16 times divididos em quatro grupos, os dois melhores colocados de cada, disputados em turno único, avançam para as quartas de final. A decisão do campeonato está marcada para o dia 8 de outubro. As três fases eliminatórias serão realizadas em um único jogo.

Apesar de ter sido o último campeão, o Fluminense passou por reformulação no final do ano, com a saída de importantes jogadores, como o meia Cícero, além do técnico Levir Culpi. Em compensação, aposta na dupla equatoriana contratada, Orejuela e Sornoza, e no retorno do técnico Abel Braga, campeão brasileiro pelo clube em 2012.

Autor do gol do título de 2016, o atacante Marcos Júnior recuperou espaço na equipe e deve ser titular. Ele entra no lugar de Gustavo Scarpa, convocado para a seleção brasileira para o amistoso contra a Colômbia, na quarta-feira, no Engenhão.

Após um ano sem brilhar, o Criciúma aposta em Deivid como treinador. Será o segundo trabalho do ex-atacante, que começou a carreira no Cruzeiro e foi eliminado ainda na primeira fase da Primeira Liga em 2016, assim como os catarinenses, que fizeram apenas um ponto na edição de abertura.