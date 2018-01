Dé inova em treino do Botafogo Ao assumir o Botafogo, o técnico Dé mostrou o seu estilo, com malandragem e ?sem papas na língua?. O novo treinador dirigiu o treinamento desta sexta-feira com dois apitos: determinou que, dependendo da duração do silvo, os jogadores teriam de seguir uma ordem específica. Após silvos curtos, os atletas tinham de reter a bola, nos longos, a passavam para um companheiro. Dé lembrou as suas passagens anteriores pelo cargo de técnico do Botafogo. "Tive uma oportunidade de seis dias, nem sei se pode ser chamada de uma oportunidade. Acho que queriam me sacanear", afirmou. Dé pediu a diretoria do clube a contratação de três reforços para o Campeonato Brasileiro, já que o time está desclassificado de todas as competições do primeiro semestre.