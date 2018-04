De Jong volta a ser convocado para a seleção holandesa O técnico da seleção holandesa Bert van Marwijk confirmou a volta do volante Nigel de Jong, do Manchester City. Após figurar na pré-lista de convocados do último dia 26, o jogador foi confirmado na lista, divulgada nesta sexta-feira, para o amistoso diante da Áustria, que acontecerá na próxima quarta, em Eindhoven.