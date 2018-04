De Laurentiis assume o Napoli O Napoli - um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, que atingiu seu apogeu nos anos 80 com Armando Diego Maradona no auge da carreira - vai jogar a próxima temporada na Série C-1, o equivalente a terceira divisão profissional do país. O clube, fundado em 1926 com o nome de "Societá Sportiva Calcio Napoli", teve de mudar de nome. Vai se chamar ?Napoli Soccer? e terá como proprietário o diretor de cinema Aurelio De Laurentiis, que pagou U$ 35,3 milhões pela franquia. Depois de ter sido declarado formalmente insolvente, o clube foi retirado da 2ª Divisão Italiana em 2003. O clube, no entanto, tem até o dia 23 de setembro para contratar jogadores e montar uma equipe para a temporada 2004-05. O prazo para as inscrições terminou em 31 de agosto passado.