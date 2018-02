De León assume o comando do Grêmio O Grêmio confirmou a contratação do técnico uruguaio Hugo De León nesta terça-feira. O treinador chegou de Rivera durante a manhã, foi apresentado à imprensa pelo presidente do clube, Paulo Odone Ribeiro, e já anunciou que os jogadores terão de ter ?alma gremista? desde o primeiro dia. A frase resume a estratégia que De León e o diretor de futebol Mário Sérgio, que assumiu na semana passada, traçaram para 2005. Eles sabem que não terão como montar um time de grandes recursos técnicos, mas acreditam que se o Grêmio retomar espírito guerreiro que faltou nos dois últimos anos pode voltar à primeira divisão em 2006. A dupla Mário Sérgio e De León está diante de um grande desafio. O Grêmio vive o pior momento de sua história. O clube deve R$ 95 milhões, está mais disposto a servir de vitrine para jogadores oferecidos por empresários do que a pagar por transferências, estabeleceu um teto salarial ? de R$ 35 mil ? que vai afastar Cocito, Christian e Cláudio Pitbull e tem apenas 12 jogadores para começar a temporada. A identificação de profissionais dispostos a retirar o Grêmio da crise em troca da projeção de jogar num clube tradicional é a tarefa imediata da nova comissão técnica. O primeiro reforço é o lateral-esquerdo Marcinho, liberado sem custos pelo São Caetano. Currículo e respeito dos gremistas, pelo menos, De León tem. Foi ele, como zagueiro e capitão do time, que ergueu a primeira Taça Libertadores da América conquistada pelo clube e o troféu de campeão mundial, em 1983. Naquela decisão, contra o Hamburgo, Mário Sérgio também estava em campo como um ponta-esquerda recuado. Como jogador, De León atuou no Nacional (Uruguai), Grêmio, Corinthians, Santos, Botafogo, Logroñés (Espanha), River Plate (Argentina) e Toshiba (Japão). Como treinador, comandou o Ituano, o Fluminense e o Nacional.