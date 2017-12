De León poderá dirigir o Boca Juniors O uruguaio Hugo De León surge como um dos candidatos a substituir Carlos Bianchi no comando técnico do Boca Juniors. De León conversou nesta terça-feira por mais de duas horas em um restaurante do bairro da Recoleta com o vice-presidente Gregorio Zidar e com o diretor Marcelo London. De León, que orientou o Nacional na vitoriosa campanha do Campeonato Uruguaio, afirmou a uma emissora de rádio de Buenos Aires, que os dirigentes expressaram seu desejo de que o novo treinador mantenha o estilo de trabalho imposto por Bianchi desde 1998. Neste período, Bianchi levou o Boca a três títulos nacionais, duas conquistas da Copa Libertadores e um Mundial Interclubes. Outro forte candidato ao posto de técnico do Boca Juniors é o chileno Manuel Pellegrini, que anunciou nesta terça-feira aos jogadores do San Lorenzo, que deixará o comando da equipe após a decisão da Copa Mercosul, contra o Flamengo. A intenção do presidente Mauricio Macri, do Boca, é anunciar antes do Natal o nome do novo treinador.