De luto, Manchester bate o West Ham De luto pela morte do ex-jogador George Best, o Manchester United venceu o West Ham por 2 a 1, neste domingo, em Londres, e manteve a vice-liderança do Campeonato Inglês com 27 pontos, dez a menos que o Chelsea, que, no entanto, tem um jogo a mais. O West Ham é o nono, com 19. Harewood abriu o placar para o West Ham logo no primeiro minuto de jogo. O Manchester só conseguiu reagir no segundo tempo: Rooney empatou aos dois e O?Shea virou cinco minutos depois. Confira os outros resultados deste domingo: Everton 1 x 0 Newcastle, Fulham 2 x 1 Bolton, Middlesbrough 2 x 2 West Bromwich.