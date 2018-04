De novo com reservas, Fluminense encara Friburguense Depois de utilizar uma formação próxima da que considera ideal no empate com o Botafogo, no último domingo, o técnico Abel Braga volta a recorrer aos reservas para o jogo desta quarta-feira contra o Friburguense, às 22 horas, no Engenhão. No planejamento para a Copa Libertadores, a ordem é reforçar a preparação física dos titulares e utilizar os jogos do Campeonato Carioca para observar os suplentes, para que o treinador tenha uma boa noção a quem pode recorrer em caso de necessidade.