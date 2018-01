De novo, saída de Robinho é desmentida A abertura de uma vaga para jogador extra-comunitário a partir da naturalização do brasileiro Roberto Carlos reacendeu os comentários em Santos (SP) de uma possível saída antecipada de Robinho para o Real Madrid. Esse fato, porém, mais uma vez foi prontamente desmentido. "Essas notícias surgem, mas nunca chegam à diretoria", comentou o vice-presidente Norberto Moreira da Silva. Para ele, "esse tipo de coisa está irritando muito o presidente Marcelo Teixeira e acredito que parta de alguém interessado em vender o atleta". Sem citar nome, estava se referindo ao procurador de Robinho, Wagner Ribeiro. E repetiu mais uma vez as palavras do presidente do clube: "não há possibilidade de Robinho sair no primeiro semestre".