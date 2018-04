De novo sem Coutinho, Klopp cobra evolução do Liverpool contra o Hoffenheim

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, cobrou em entrevista coletiva nesta terça-feira uma evolução no desempenho da equipe no jogo decisivo contra o Hoffenheim, no estádio Anfield Road, em Liverpool, nesta quarta, às 15h45 (de Brasília), pela fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. O treinador destacou a necessidade de os jogadores aproveitarem o "fator casa" para avançar à etapa de grupos da principal competição europeia de clubes.

"Anfield é um fator principal, todos sabemos, é um lugar muito especial. Nada acontece por si só - temos que executar, mas todos sabemos que a atmosfera pode e irá nos ajudar. Realmente espero que todos estejam prontos para esse jogo, que todos estejam prontos para lutar. Precisamos ser dominantes", destacou o treinador do time inglês.

Jürgen Klopp também afastou a possibilidade da participação do meia brasileiro Philippe Coutinho na partida contra os alemães devido à uma contusão - o jogador, que vive a expectativa de trocar o Liverpool pelo Barcelona, não participou do primeiro jogo dos playoffs e dos dois primeiros compromissos da equipe no Campeonato Inglês devido a uma lesão nas costas.

"Ele não pode (começar a treinar) porque está lesionado. Se começasse (a treinar) amanhã (quarta-feira), levaria um tempo porque não está treinando há algum tempo. Não tenho ideia neste momento. Teríamos que verificar (o retorno ao time) no momento em que ele voltar (a treinar)".

Na primeira partida entre as equipes pela fase de playoffs da Liga dos Campeões, o Liverpool venceu o Hoffenheim, na Alemanha, por 2 a 1. Pelo resultado construído como visitante, o time inglês pode até mesmo ser derrotado em casa por 1 a 0 e mesmo assim avançará à etapa de grupos da principal competição europeia.