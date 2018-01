Dé: o novo técnico do América O técnico Marinho foi demitido após a goleada para o Fluminense por 4 a 0 e a diretoria do América contratou o ex-jogador Dé para substituí-lo até o final do Campeonato Carioca e para a seqüência da Copa do Brasil - em 2 de março, o América vai enfrentar o Figueirense, em casa, ainda pela primeira fase da competição. "A situação é complicada, mas eu tenho uma ligação muito forte com o clube. Temos de afastar o fantasma do rebaixamento. E, quem sabe, lutar ainda para chegar à semifinal da Taça Rio", disse Dé.