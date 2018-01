De olho em 2006, Parreira poupará craques As dificuldades da seleção brasileira para garantir uma vaga na Copa de 2002 serviram de alerta para o técnico Carlos Alberto Parreira, que está utilizando planejamento diferente de seus antecessores. Em vez de fazer testes durante as eliminatórias, pretende iniciar a disputa com um grupo fechado em torno de 25 jogadores. Os estudos em relação aos atletas que podem compor o elenco serão feitos até no máximo setembro, quando a competição terá início. Até lá não admite cobranças por parte dos torcedores e da imprensa. Já avisou, por exemplo, que não utilizará as principais estrelas na Copa das Confederações, na segunda metade de junho, na França. "É uma competição esdrúxula, realizada no fim da temporada européia", comentou. Vai poupar titulares indiscutíveis como Ronaldo, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Além de dar descanso a eles, não tem nenhuma necessidade de observá-los ou testá-los. Aproveitará a oportunidade para chamar jogadores jovens que atuam no futebol brasileiro. Diego e Robinho têm boas chances de retornar à seleção e outros como Fábio Costa, Luís Fabiano e Liedson podem ganhar uma oportunidade. "Em setembro quero o time encaminhado para as eliminatórias, não tenho outro objetivo que não as eliminatórias e a Copa do Mundo." O torneio na França terá como finalidade mostrar a Parreira com quem poderá contar nas eliminatórias caso Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos ou Gilberto Silva estejam suspensos. O treinador já avisou ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que não espere grandes resultados na Copa das Confederações, que acabou com a carreira de Emerson Leão na seleção. Em 2001, após pífia participação na competição, Leão foi demitido. Por isso, tem mágoa do dirigente até hoje. O Grupo do Brasil, o B, terá Camarões, Turquia e Estados Unidos. A Copa das Confederações é, por enquanto, o próximo compromisso do time, embora a CBF tente agendar um amistoso para meados de junho. A Copa América do Peru, no ano que vem, também será "desprezada" pela comissão técnica. O único objetivo até o fim de 2005 é classificar a seleção para o Mundial da Alemanha sem sustos. Ricardo Teixeira chegou na noite de terça-feira a Guadalajara e almoçou com o elenco nesta quarta-feira. À noite, iria ao Jalisco ver o amistoso entre Brasil e México, que rendeu US$ 800 mil à entidade. Operação resgate - Os dirigentes do Lyon armaram um esquema especial para levar seus jogadores de volta à França o mais rápido possível. Um jato fretado levaria Edmílson e Juninho Pernambucano a Lyon logo após o amistoso com o México, na madrugada desta quinta-feira. A chegada deles está prevista para o início da tarde, enquanto muitos dos que atuam na Europa só chegarão no fim da noite ou na sexta-feira. Tudo porque o Lyon joga no fim de semana e está brigando pelo título francês. VIP - Um convidado vip também fez parte da operação. Trata-se de Ronaldinho Gaúcho, que voltaria com os colegas do interior da França. A gentileza foi feita por Bernard Lacombe, diretor do Lyon. É que o PSG, de Ronaldinho, sem chances de ser campeão, vai jogar no sábado contra o Monaco, concorrente direto ao título. Os dois times têm a mesma pontuação no campeonato e uma ajudinha do craque brasileiro não faria mal nenhum. "Queremos que o Ronaldinho esteja inteiro para o jogo", afirmou Edmílson.