De olho em ascensão, garotos do São Paulo decidem Copinha com o Flamengo

O time sub-20 do São Paulo entra em campo hoje contra o Flamengo no Pacaembu para tentar conquistar pela quarta vez a Copa São Paulo de Futebol Junior. Nomes como Jonas Toró, Igor Gomes e Walce vêm animando o torcedor tricolor, que tem na base um dos poucos motivos recentes para comemorar, já que a equipe principal, que vem de sucessivas temporadas em baixa, iniciou o ano mais uma vez de forma conturbada.

O técnico André Jardine prevê oportunidades para os atletas que atuaram na Copinha no time principal ainda neste ano. “Cotia vai ser uma fonte inesgotável de talento para o São Paulo por muito tempo. Claro que é difícil que todos subam para o profissional ao mesmo tempo, mas o Dorival está gostando do que está vendo e creio que alguns meninos vão ser utilizados ainda neste ano, e quanto aos outros é só dar tempo ao tempo, que eles terão uma chance.”

Levar destaques da base para o CT da Barra Funda está nos planos de Dorival, que sempre deu atenção para a formação de atletas nos times que comandou. Neste ano, já integrou atletas que vem sendo acionados para jogos, como Rony, Paulo Henrique, Pedro Augusto, Bissoli, Gabriel Sara e Marquinhos Cipriano.

Dorival também tem dado oportunidades para atletas que subiram no ano passado. A principal aposta é Brenner, considerada joia do time principal, e que vem sendo utilizado como titular com frequência pelo treinador são-paulino.