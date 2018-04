De olho em decisão na Libertadores, Botafogo poupa titulares contra o Cruzeiro

Mesmo sem vencer pelo Campeonato Brasileiro nas últimas quatro rodadas, o Botafogo entra em campo às 16 horas deste domingo contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, sem a sua força máxima. O clube está em oitavo lugar com 24 pontos, 20 a menos que o líder Corinthians, mas já pensa no jogo de quinta-feira - a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Nacional, do Uruguai. Por isso, o técnico Jair Ventura deve poupar vários titulares em Minas Gerais.

Disposto a esconder a escalação, o técnico só confirmou a manutenção do paraguaio Gatito Fernández no gol, já que Jefferson continua em tratamento médico devido a um edema na coxa. Mas Matheus Fernandes, Rodrigo Pimpão e João Paulo são alguns dos atletas que devem ser poupados.

Deixar titulares de fora "preocupa", diz o técnico, "mas é o preço que se tem que pagar, é um risco calculado por conta da grande final que temos na quinta-feira", completou. "A gente perde em entrosamento, mas ganha em motivação. O jogador que entrar vai querer mostrar que pode ser titular. Só não pode deixar o coletivo em segundo plano. Falei isso para eles. Mas é claro que (ser titular em uma partida) motiva os jogadores", afirmou.

Para o técnico, é hora de esquecer as últimas derrotas pelo Brasileirão. "Temos que passar a borracha nessa situação. Foi ruim, mas já passou. Agora vamos buscar a vitória", completou Jair Ventura.

Pela Libertadores, o Botafogo venceu a partida de ida das oitavas de final, no Uruguai, por 1 a 0, e agora concentra todas as forças no jogo de volta, em casa, para se garantir nas quartas de final.