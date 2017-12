De olho em estreia do Atlético-MG, Aguirre poupa Luan e Thiago Ribeiro de novo A estreia do Atlético-MG na temporada 2016 em um jogo oficial acontece na próxima quarta-feira, diante do Flamengo, pela Copa Sul-Minas-Rio. Para ter todos os seus atletas em condições de jogo, o técnico Diego Aguirre poupou, novamente, Luan e Thiago Ribeiro dos treinamentos deste sábado.