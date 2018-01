De olho em jogo contra o Inter, Fluminense volta a treinar

Alvo dos holofotes da última rodada do Brasileirão, o Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira, após a tragédia do voo da Chapecoense. O time carioca retomou os trabalhos de olho na partida contra o Internacional, que pode decretar o rebaixamento do time gaúcho.

O elenco tricolor sem reapresentou sem 12 jogadores, que ganharam férias antecipadas, em razão do adiamento da rodada final do Brasileirão. Os jogos foram transferidos para o próximo fim de semana por causa da tragédia que matou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores da Chapecoense, na terça-feira passada.

E, com as férias antecipadas, muitos reservas ganharão chance preciosa de mostrar serviço no domingo, no estádio Giulite Coutinho. Um deles é o zagueiro Nogueira. "Independente de qualquer coisa temos que entrar nessa partida contra o Internacional com o mesmo foco. Não importa se não temos mais chance de classificação para a Libertadores. Vamos representar o Fluminense em jogo de Campeonato Brasileiro", declarou.

"É a oportunidade que muitos estavam esperando e comigo não é diferente. É como se fosse uma final. Quero mostrar para a torcida o meu potencial", disse o zagueiro, que pode fazer sua quarta partida em 2016, a terceira como titular.

Em razão das férias dos 12 jogadores, o técnico Marcão incorporou quatro jogadores da equipe sub-20 ao time principal: os zagueiros Alex e Crepaldi, o lateral-esquerdo William e o meia Pedrinho. Ele ainda não começou a esboçar o time titular do Fluminense para o duelo de domingo. Se vencer, o Fluminense decretará o rebaixamento do Inter.