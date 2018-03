De olho em Pottker, Corinthians empresta Yago à Ponte Preta

Titular do Corinthians durante parte do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Yago vai disputar o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. A negociação, que já vinha sendo discutida nos últimos dias, foi definida nesta quarta-feira, quando o clube de Campinas confirmou o acerto.

De acordo com a Ponte Preta, Yago fará exames médicos na quinta-feira e, se aprovado, vai ser integrado ao elenco. O jogador, de 24 anos, ficará no Moisés Lucarelli durante toda a temporada 2017. Vai se juntar, em Campinas, ao atacante Lucca, outro cedido pelo Corinthians.

O empréstimo dos dois jogadores deve ajudar o Corinthians a seduzir a Ponte Preta a liberar o atacante Willian Pottker, artilheiro do Brasileirão, ainda antes do Campeonato Paulista. O time da capital já tem tudo acertado com Pottker para tê-lo após o Estadual, pelo menos.

Revelado nas categorias de base da Portuguesa, Yago seguiu para o Corinthians quando ainda era júnior, em 2011. Emprestado a Marília e Bragantino entre 2012 e 2014, ele só foi ter oportunidades no Corinthians em 2015. No ano passado, jogou 37 partidas pelo clube do Parque São Jorge, anotando um gol.