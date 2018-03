De olho em Ronaldo, Flamengo tenta a contratação de Tardelli

Ciente de que a contratação de Ronaldo não será fácil, a diretoria do Flamengo concentra suas forças no momento na vinda de outro atacante: Diego Tardelli, do São Paulo. O jogador de 22 anos seria o último reforço no planejamento do vice-presidente Kleber Leite e do técnico Joel Santana para compor o elenco da temporada do ano que vem. Tardelli foi pouco utilizado por Muricy Ramalho, treinador são-paulino, e já acertou a base salarial com o Flamengo. Falta o acordo com o São Paulo, para a liberação do jogador. A expectativa de Kleber é definir a questão ainda neste sábado, antes da virada do ano para que Tardelli possa se reapresentar já no dia 3, quando a equipe inicia a pré-temporada. Até o presidente do Flamengo, Márcio Braga, que não interfere nas contratações, deve interceder junto a Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, para viabilizar o negócio. Enquanto isso, o clube decidiu fechar com o volante Gavilán. O departamento médico rubro-negro havia desaprovado a contratação, mas depois de uma reunião entre o médico José Luiz Runco, o supervisor Isaías Tinoco e Gavilán, ainda na noite de quinta-feira, Kleber decidiu assinar um contrato de risco, que permite ao Flamengo rescindir o compromisso se assim o quiser.