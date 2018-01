De olho na Copa do Brasil, Rogério Ceni e Ganso serão poupados

O São Paulo não terá Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso no duelo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Carlos Osorio deixou os dois fora por problemas físicos, de olho no confronto com o Vasco, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Ceni voltou ao gol do São Paulo na última rodada no empate com a Chapecoense depois de ficar de fora por sete jogos seguidos devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Para evitar uma nova lesão, será poupado. Ganso tem dores no joelho direito e fará tratamento para estar 100% no confronto do meio da semana.

Além deles, o treinador ainda não conta com Alan Kardec e Denis, que aprimoram a forma física, Luiz Eduardo, com edema ósseo no joelho esquerdo, Hudson e Wilder, com dores musculares, Centurión, por problemas pessoais, além de Luis Fabiano e Michel Bastos, suspensos.

O São Paulo está na quarta colocação do Brasileiro com 42 pontos. O provável time que entrará em campo no domingo terá: Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis; Breno, Thiago Mendes, Wesley e Carlinhos (Daniel); Pato e Rogério.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Léo.

Laterais: Bruno, Reinaldo, Matheus Reis, Carlinhos e Auro.

Zagueiros: Breno, Lucão, Edson Silva e Lyanco.

Volantes: Rodrigo Caio, Thiago Mendes e João Schmidt.

Meias: Daniel e Wesley.

Atacantes: Alexandre Pato, João Paulo, Rogério e Murilo.