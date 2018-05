De olho na Copa do Brasil, Atlético-PR deve ter time misto contra o Atlético-MG

A classificação suada na Copa Sul-Americana diante do Newell's Old Boys, na Argentina, na última quinta-feira, e a sequência de jogos deve fazer o técnico Fernando Diniz poupar alguns titulares neste domingo, quando o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem tempo para treinar, Fernando Diniz vai conversar com o departamento de fisiologia para saber as condições dos jogadores, mas o foco está na partida de quarta-feira contra o Cruzeiro, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O desgaste físico foi alto na derrota por 2 a 1 na Argentina, mas que valeu a classificação pela vitória em casa por 3 a 0.

"Vai jogar quem estiver em boas condições, mas sem comprometer o jogo da Copa do Brasil. Vamos conversar com o pessoal da área de fisiologia para saber quais jogadores têm boas condições. Estamos pensando em inúmeras possibilidades, mesmo porque aqui no elenco todos têm condições de jogar e representar bem o clube", adiantou o treinador.

O zagueiro Thiago Heleno, os meias Lucho González e Nikão, além dos atacantes Pablo e Guilherme podem ser poupados porque são os que mais atuaram na temporada. Já o experiente zagueiro Paulo André ainda será mais bem avaliado devido a dores nas costas. Por outro lado, o lateral-esquerdo Carleto, que cumpriu suspensão na Argentina, retorna.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Atlético Paranaense está na 11.ª colocação, com cinco pontos. Na última rodada perdeu em casa para o Palmeiras por 3 a 1.