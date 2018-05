De olho na Copa do Brasil, Douglas pede reforços no Vasco 'o quanto antes'

RIO - A ordem no Vasco esquecer o início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro e se concentrar no próximo jogo da Copa do Brasil marcado para quarta feira, contra o Treze, na Paraíba. Nesta segunda-feira, os jogadores se reapresentaram em São Januário e deram início à preparação para essa partida.

Dentro de campo, o técnico Adilson Batista pôs os jogadores para realizarem um treinamento tático, e utilizou a mesma formação titular que perdeu para o Luverdense (2 a 1) no fim de semana. Adilson também conduziu um treino de dois toques com ênfase no posicionamento da defesa.

O Vasco não conseguiu vencer uma partida sequer na Série B e tem sofrido com os desfalques - cinco titulares estão contundidos e passam por tratamento médico. Preocupado, o meia Douglas afirmou, durante entrevista à imprensa após o treino, que o time precisa contratar para repor as baixas. "Estamos passando por dificuldades, temos jogadores no departamento médico, faltam peças de reposição. Torço para que reforços cheguem o quanto antes."

Enquanto novos jogadores não chegam, o partida com o Treze será uma oportunidade para o time carioca se reerguer. "Temos que ajustar os erros que cometemos nos dois últimos jogos. Não temos tempo para ficar lamentando, temos que pensar logo no próximo jogo para dar a volta por cima", comentou Douglas.

A equipe vascaína ainda treina no Rio nesta terça-feira, mas viaja no mesmo dia para a Paraíba, onde disputa a partida com o Treze, no Estádio Amigão, às 22 horas.