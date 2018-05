De olho na Copa do Mundo, Klose sofre lesão e para por um mês

ROMA - O atacante Miroslav Klose sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado do futebol por um mês. Além de se tornar desfalque neste período para a Lazio, que confirmou a contusão nesta terça-feira, o jogador preocupou o técnico Joachim Löw para a disputa da Copa do Mundo do Brasil.

Klose deverá voltar aos treinos com pouco mais de um mês para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo, dia 16 de junho, contra Portugal, na Arena Fonte Nova. Veterano, aos 35 anos, o jogador provavelmente terá que correr contra o tempo para ficar plenamente em forma para o Mundial.

O alemão é o segundo maior artilheiro de todos os tempos em Copas do Mundo, com 14 gols, ao lado de seu compatriota Gerd Müller. No Brasil, ele tentará ultrapassar o recorde de Ronaldo, que tem 15 gols em Mundiais. Mesmo veterano, Klose vem sendo convocado constantemente por Löw, mas deve ficar no banco de reservas durante a competição.