De olho na Copa, Raúl volta aos treinos no Real Titular absoluto da seleção espanhola, o atacante Raúl mostrou que tem mesmo grande chance de ir à Copa da Alemanha, apesar da grave contusão que sofreu no joelho esquerdo, em novembro passado. Afinal, ele voltou a treinar nesta segunda-feira ao lado dos companheiros de Real Madrid. Durante o clássico com o Barcelona, no dia 19 de novembro, Raúl sofreu ruptura do menisco externo e ruptura parcial do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Já pensando na recuperação para a Copa, ele descartou a cirurgia e trabalhou forte no tratamento. Assim, o atacante de 28 anos deve voltar a jogar no começo do março. E teria bastante tempo para ele recuperar sua melhor forma antes da Copa - a abertura do Mundial da Alemanha será no dia 9 de junho. Raúl já defendeu a seleção espanhola 92 vezes e marcou 42 gols.