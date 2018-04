De olho na Libertadores, Bauza define São Paulo misto para enfrentar América-MG Após ser derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, por 2 a 0, no estádio do Morumbi, na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores, o São Paulo encara o América-MG novamente em casa, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, antes do decisivo jogo de volta. De olho na competição continental, o técnico argentino Edgardo Bauza comandou um time misto no treino deste sábado, no CT da Barra Funda.