De olho na Libertadores, Fla utiliza simulador de altitude O Flamengo iniciou nesta quinta-feira o tratamento para minimizar os efeitos da altitude em seus jogadores, por causa da necessidade de enfrentar o Real Potosí, da Bolívia, a cerca de quatro mil metros acima do nível do mar, pela primeira fase da Copa Libertadores da América. Os atletas foram submetidos, durante uma hora, a sessões em uma câmara hipobárica. O aparelho retém o oxigênio de acordo com a altitude que se deseja simular. Nesta quinta-feira, o equipamento estava programado para uma altitude de 3.200 metros acima do nível do mar. Ao longo do tratamento, ela será aumentada até atingir quatro mil metros. ?Neste primeiro dia, ninguém apresentou nada e isso que foi importante. Felizmente não houve nenhum sintoma anormal?, afirmou o fisiologista Paulo Figueiredo. Ele explicou que os jogadores usarão a máscara durante uma hora por dia. ?Ninguém está tendo enjôo ou dor de cabeça e vamos chegar lá tranqüilos. Até porque a equipe está bem preparada.? À tarde, por causa das fortes chuvas em Itu - local da pré-temporada - o jogo-treino marcado contra o Ituano foi cancelado. O confronto pode ocorrer nesta sexta-feira.