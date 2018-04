De olho na Libertadores, São Paulo começa temporada 2008

Depois de festejar no domingo a conquista do pentacampeonato brasileiro com a torcida no Morumbi, o São Paulo começou a colocar em prática nesta segunda-feira o planejamento para a temporada 2008. Veja também: Classificação Crônica do jogo: São Paulo 2 x 2 Botafogo Nesta manhã, os jogadores foram divididos em dois grupos. Um deles realizou exames cardiológicos, que normalmente acontecem em janeiro. Já o outro grupo ganhou folga e só fará os exames nesta terça-feira. Por causa disso, os treinos para a partida contra o Atlético Paranaense, a última no Campeonato Brasileiro, só começam nesta quarta-feira. E o técnico Muricy Ramalho deve dar folga para a maioria dos atletas. "Já estamos pensando em 2008. Não temos outra alternativa. O São Paulo sempre levou vantagem porque tem organização", conta Muricy. O volante Hernanes, o zagueiro André Dias e o meia Souza receberam o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo e já estão automaticamente fora. Os outros jogadores que ganharão férias antecipadas ainda não foram definidos. O São Paulo tenta com a antecipação do planejamento largar na frente para a disputa da Copa Libertadores, como conta Muricy. "O torcedor quer o título da Libertadores. E nós vamos atrás." O técnico também espera pela chegada de mais reforços. Até o momento, o clube já contratou o zagueiro Joílson, do Botafogo.