De olho na liderança geral, Corinthians tem de vencer e secar os rivais

O Corinthians tenta garantir sua vaga antecipada na próxima fase do Campeonato Paulista na partida desta quarta-feira, na Arena Corinthians, diante do Mirassol. Além disso, o time ainda de olho na liderança na classificação geral, o que garante a vantagem de decidir em casa as próximas fases do torneio.

+ Veja tabela do Campeonato Paulista

Para isso, o Corinthians precisa vencer o jogo desta quarta-feira e torcer contra os rivais Palmeiras, que faz o clássico com o São Paulo, na quinta-feira, e Santos, que enfreta nesta quarta-feira o Novorizontino fora de casa. Hoje, o time alvinegro lidera o Grupo A com 17 pontos. Já o Mirassol é o lanterna do Grupo D, com 11 pontos, e luta contra o rebaixamento.

O volante Ralf, o atacante Lucca e o lateral Sidcley serão as novidades na Arena Corinthians. Ralf reestreia no clube no lugar de Gabriel, que está suspenso. Lucca terá nova chance, pois Romero será poupado por desgaste. Sidcley chegou do Atlético-PR nesta semana e fará sua estreia.

“Feliz pela oportunidade, sabia que ia surgir, a gente vinha trabalhando. Agora é dar sequência. O campeonato é longo, vai precisar de todo mundo. Vamos tentar manter o nível de atuação de quem está saindo”, disse Lucca, que atuou pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Renê Junior, destaque no clássico diante do Santos com um gol de fora da área, está do jogo por dores na coxa esquerda.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Clayson e Lucca.

Técnico: Fábio Carille.

Mirassol: Fernando; Danilo, Wellington, Edson Silva e Marlon; Wellington Reis, Paulinho, Rodolfo e Xuxa; Dalberto e Zé Roberto. Técnico: Moisés Egert.

Juiz: Vinícius Araújo.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 21h45.

TV: Globo e PPV.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sccpvivo