De olho na Sul-Americana, Atlético-GO encara Flamengo

O técnico Hélio dos Anjos faz mudanças na equipe, que começou a rodada na 12.ª colocação com 43 pontos, vem de cinco rodadas sem vitórias e um polêmico empate, por 1 a 1, com o Santos, no Pacaembu - o gol da igualdade santista aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo.

O volante Pituca volta após contusão em lugar de Agenor (suspensão). Gilson e Marcão entram nas vagas do zagueiro Leonardo e do atacante Anselmo - ambos suspensos -, respectivamente. O treinador não definiu se Vitor Júnior voltará ao meio de campo substituindo Joilson. E se muda o ataque, com Felipe no lugar de Juninho.