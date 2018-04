De olho no Carioca, Dinamite cobra vaga do Vasco na Copa do Brasil

Após um péssimo começo de temporada, chegando a ficar as cinco primeiras partidas sem vitórias, o Vasco começa a se recuperar. A contratação do técnico Ricardo Gomes deu novo ânimo à equipe. Para confirmar a boa fase, uma vitória por dois ou mais gols e a classificação antecipada para a próxima fase do torneio diante do Comercial-MS, nesta quarta-feira, às 21h50, fora de casa, pela Copa do Brasil, seria fundamental.

"Os jogadores precisam jogar com determinação e muita aplicação, porque assim eles conseguem furar o bloqueio adversário. Só que o mais importante é a classificação, para que nossas atenções se voltem ao Estadual", declarou o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, em entrevista publicada nesta quarta pelo site oficial do clube.

Em 1973, o próprio presidente enfrentou a equipe sul mato-grossense. Quando ainda atuava com a camisa do Vasco, Roberto Dinamite marcou o gol do empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Ele espera que na noite desta quarta, no entanto, o resultado seja diferente.

"Sei que o Vasco já enfrentou o Comercial uma vez, marquei um gol e a partida terminou empatada. Mas não lembro de muita coisa daquele jogo. Agora neste momento, espero que o Vasco possa fazer um grande jogo e que consiga a classificação de forma antecipada", afirmou.