De olho no clássico, Leão fica preocupado com ´pendurados´ Com dificuldades para armar o Corinthians e precisando vencer o Grêmio Barueri para seguir na luta pela classificação às semifinais do Campeonato Paulista, Emerson Leão pediu aos jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos para evitarem faltas mais duras. O treinador está preocupado com o clássico com o Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Os jogadores ameaçados de ficarem de fora do confronto são os volantes Magrão e Marcelo Mattos, o lateral Wellington e o atacante Amoroso. Edson, que deve ficar no banco de reservas, também pode ser suspenso para o clássico se for punido no jogo de domingo, no Estádio do Pacaembu. Mas antes da partida na Baixada Santista, Leão está preocupado com a defesa para pegar o Barueri. Como só terá os zagueiros Betão e Gustavo - Marcus Vinícius e Marinho estão suspensos -, ele ensaiou muito nesta quinta-feira o posicionamento dos volantes Magrão, Marcelo Mattos e Daniel. Foi um verdadeiro bombardeio de bolas alçadas na área em bolas paradas. Pelas contas do comandante da equipe do Parque São Jorge, o time tem de ganhar quatro e empatar um dos cinco jogos que restam se quiser obter uma vaga nas semifinais. O Corinthians ocupa a sétima colocação no Paulistão com 23 pontos, dois a menos que o arqui-rival Palmeiras, que ocupa o quarto posto e está na zona de classificação.