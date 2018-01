De olho no Corinthians, River embala O River Plate ainda tem uma pequena chance de terminar como líder do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, mas já está conformado em ser o segundo e enfrentar o Corinthians nas oitavas-de-final, fazendo o primeiro jogo no Monumental de Nuñez e o segundo em São Paulo. Tanto é verdade que o técnico chileno Manuel Pellegrini pretende colocar um time misto em campo na partida de quarta-feira contra o Emelec, em Buenos Aires, pela última rodada da primeira fase. Como a equipe já está classificada, a prioridade até o primeiro confronto das oitavas será o Torneio Clausura do Campeonato Argentino - o River tem 19 pontos em oito rodadas e divide a liderança com Boca Juniors e Vélez Sarsfield. Leia mais no Jornal da Tarde