De olho no G-4, Santos recebe Chapecoense na Vila Belmiro

Invicto há sete rodadas, o Santos tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro nesta quinta, às 19h30, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, para se aproximar do G-4. Desde a chegada do técnico Dorival Junior, a equipe vem se afastando a cada rodada da zona do rebaixamento e agora passou a sonhar mais alto na competição. A última derrota foi no dia 19 de julho, para o Palmeiras, no Allianz Parque.

“Precisamos estar atentos, muito focados, para começarmos a confirmar um novo momento da equipe”, disse Dorival Junior.

O principal desafio do time será lidar com a ausência do principal jogador, Lucas Lima, que está com a seleção brasileira nos Estados Unidos. O treinador definiu ontem que Marquinhos Gabriel ficará com a vaga do meia.

O atacante Gabriel também está fora da partida. O jogador ainda não se recuperou de um edema na coxa direita sofrido na semana passada, durante confronto com o Corinthians pela Copa do Brasil. A expectativa é que Gabriel retorne à equipe no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

“Gabriel não joga. Seria um risco desnecessário. Com certeza, estaríamos correndo o risco até de perdê-lo por um tempo maior”, justificou o treinador. O atacante será substituído novamente por Neto Berola.

Na Chapecoense, o técnico Vinícius Eutrópio vai poupar jogadores para a partida de domingo, às 11h, contra a Ponte Preta, na Arena Condá. Como o intervalo entre os dois jogos é de apenas 61 horas, Roger, Apodi e Gil nem viajaram para a baixada Santista. Já o meia Cleber Santana deve começar no banco.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Marquinhos Gabriel; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Neto Berola. Técnico: Dorival Junior

CHAPECOENSE

Danilo; Mateus Caramelo, Vilson, Neto e Dener; Elicarlos, Bruno Silva (Nenén), Camilo (Cleber Santana), Tiago Luís e Ananias; Bruno Rangel. Técnico: Vinícius Eutrópio

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Local: Vila Belmiro

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view