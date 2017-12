De olho no São Paulo, Sorocaba se concentra Ciente da importância da partida contra o São Paulo, sábado no Morumbi, o Atlético Sorocaba já iniciou nesta quinta-feira total concentração para o confronto. Uma vitória sobre o tricolor deixaria o clube sorocabano, atualmente oitavo colocado com cinco pontos no grupo 1. O Atlético ficará hospedado em um hotel em São Paulo até a hora da partida. Até lá, os treinamentos comandados pelo técnico João Martins serão realizados na Academia de Futebol do Palmeiras, ao lado do CT são-paulino, no bairro da Barra Funda. Em relação ao time, Martins, que quase foi demitido no meio da semana, decidiu manter mistério. Ele deixou no ar a possibilidade de mudanças, mas sem revelar nomes. Como o adversário será o São Paulo, fora de casa, é provável que ele entre com uma formação mais defensiva do que na derrota para o Rio Branco (2 a 1), em Sorocaba. Os meias Luizinho Vieira ou Nenê poderiam sair para as entradas de um volante ou até mesmo um zagueiro. "Teremos mais uns treinamentos pela frente", despistou o treinador.