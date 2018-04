De olho nos líderes do Estadual, Paraná recebe o Iraty O Paraná tenta nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Durival Britto, em Curitiba, diante do Iraty, a terceira vitória consecutiva pelo Campeonato Paranaense. Com seis pontos, a equipe tricolor precisa de mais um resultado positivo para não se distanciar dos líderes.