De Oruro, detidos enviam carta e pedem ajuda a Dilma Rousseff

ORURO - Depois de três meses de prisão em Oruro, na Bolívia, os 12 corintianos acusados pela morte do estudante Kevin Beltrán Espada mandaram da cadeia uma carta para tentar mobilizar a presidente Dilma Rousseff a atuar politicamente no caso. A carta foi escrita no domingo da semana passada (12), Dia das Mães, e foi encaminhada ao Palácio do Planalto.

"Sra. Dilma. Gostaríamos de parabenizar pelo Dia das Mães, pois é mãe duas vezes. Sabemos da importância de um abraço no filho no dia 12/05/13", eles escreveram. "Hoje, gostaríamos de dar um abraço em nossas mães, mas infelizmente a demora na Justiça nos impede. Gostaríamos de não sermos esquecidos, até porque somos seus filhos também". Os corintianos assinam a carta como "12 homens inocentes".

Ontem, completou 90 dias que eles foram presos. No dia 20 de fevereiro, o Corinthians jogava sua primeira partida na Libertadores e ainda começava a luta no Campeonato Paulista para se classificar para as finais.

O time, porém, já foi eliminado da Libertadores e sagrou-se campeão paulista sem que houvesse avanços na situação jurídica deles. "A gente ouve muita sugestão, mas nada parece adiantar. Parece que não existe ninguém com o poder para lidar com essa situação. Quem sabe a presidente ajuda", disse a agente comunitária de saúde Lucimar Vital Silva de Oliveira, de 53 anos, mãe de Danilo, um dos presos.

A carta foi trazida pela psicóloga Marisa Feffermann, do coletivo Tribunal Popular. Ela também trouxe nas malas outras 9 cartas para as mães dos corintianos e uma para o rapper Eduardo, do Facção Central.

Marisa também escreveu uma carta sobre o encontro. "Percebe-se que hoje tantos os policiais quanto os outros detentos tem uma atitude de respeito e camaradagem. No inicio a situação foi complicada, pois eram considerados assassinos. Mas logo, ficou provado que eles são apenas torcedores. Inclusive 5 não estavam no estádio quando a fatalidade ocorreu" escreveu.