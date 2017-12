De pênalti, Marília vence Anapolina Com um gol de pênalti marcado por Marcelo Rosa aos 29 minutos do primeiro tempo, o Marília bateu a Anapolina por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com esta vitória apertada, porém justa, o time paulista assumiu provisoriamente a vice-liderança, com 28 pontos, enquanto o time goiano fica na 15.ª colocação, com 18 pontos. "Gol de pênalti também vale", resumiu o artilheiro da noite, comemorando a vitória e vendo a vaga na segunda fase cada vez mais perto. A diretoria calcula que falta só mais quatro pontos, portanto, somar mais um ponto em cada rodada que falta. Esta foi a segunda derrota seguida do time goiano. O Marília reencontrou o caminho das vitórias, pois tinha vencido cinco vezes antes de perder, na última rodada, para o Ceará, por 2 a 0. No primeiro tempo, o time da casa buscou mais o ataque, mas foi parado a todo momento com faltas pela Anapolina, que contou com a conivência da arbitragem. Na etapa final, o Marília abusou do direito de perder gols e, depois da expulsão de Rafael Marques por tentar fazer um gol com a mão, acabou sendo pressionado nos minutos finais. Na próxima rodada, o Marília vai atuar fora de casa, dia 13, contra o Ituano, enquanto a Anapolina jogará em casa, dia 12, contra a Portuguesa.