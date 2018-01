De peruca, Adriano comanda festa da Internazionale em Milão A comemoração do 15.º título Italiano da Internazionale não ficou apenas dentro de campo. Em seu retorno à Milão, o clube foi recebido por milhares de torcedores. Os jogadores, empolgados, desfilaram em carro aberto, numa festa improvisada que virou a madrugada. Dentre os mais animados estava o brasileiro Adriano, que ficou de fora da partida contra o Siena por estar suspenso. O atacante, perseguido ao longo de toda temporada pela mídia por causa de sua vida fora de campo, comandou os demais atletas ao vestir uma peruca com as cores do time. O técnico Roberto Mancini e o presidente Massimo Moratti também estiveram presentes no evento, que chegou ao auge quando os atletas percorreram a tradicional praça Piazza Duomo. Faltou Recoba Alguns atletas, no entanto, não estiveram no desfile do título. Dentre eles está o uruguaio Alvaro Recoba, que segundo dirigentes da Inter preferiu ficar em casa com a família. Há uma semana, Recoba havia revelado que poderia deixar o time. Moratti, no entanto, contou durante a comemoração que não pretende liberar nenhum de seus campeões.