De ´pés no chão´, Botafogo pega Cabofriense na final Para sair na frente da disputa pelo título da Taça Rio, o Botafogo quer deixar de lado a tradição e jogar de igual para igual com a Cabofriense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. O clube que já teve entre seus titulares craques como Nilton Santos, Garrincha, Didi, Gérson e Zagallo manteve a política de ?pés no chão? para não ser surpreendido pela equipe da Região dos Lagos, nesta primeira partida da final. Um dos destaques do time, ao lado do artilheiro Dodô, o meia Zé Roberto reconheceu a superioridade técnica do Botafogo, mas ressaltou o perigo que esse trunfo pode representar. O temor do atleta é que seus colegas possam se deixar influenciar pela condição de favoritos. ?Temos um time técnico mas, se não corrermos em campo, não nos aplicarmos e não tivermos obediência tática, não vamos ganhar nada?, disse Zé Roberto. ?Camisa e história não ganham jogo, o negócio é a conduta em campo.? Além do título estadual, a final para o Botafogo representa a possibilidade de botar em dia os salários de funcionários e jogadores no clube, um problema constante nas tradicionais grandes equipes cariocas. O presidente Bebeto de Freitas prometeu pagar na segunda-feira as pessoas com os menores vencimentos no clube. Para isso, conta com a renda proveniente dos 59.933 ingressos postos à venda, somados ao valor arrecadado da semifinal contra o Vasco. Em apenas dez anos de existência, o time de Cabo Frio ganhou projeção ao inicialmente ser patrocinado pelos royalties do petróleo da prefeitura local. Com a parceria financeira, a diretoria conseguiu contratar sempre um técnico em destaque no cenário brasileiro, além de jogadores experientes. Hoje, o time está sem patrocínio e seu presidente Valdemir Mendes procurava até sexta-feira uma parceria para os dois jogos da final do segundo turno. Depois de bater por três vezes na trave, a Cabofriense é só empolgação. Em 2005, o clube disputou a semifinal da Taça Guanabara. No ano passado, também, e ainda se classificou para a semifinal da Taça Rio. Mas em todas foi eliminada. Neste ano, ao chegar pela primeira vez à final, o sentimento no clube é de vitória. Principalmente porque o time, que terminou na última posição do Grupo A, no primeiro turno, ao totalizar apenas um ponto, deu a volta por cima com a chegada do técnico Waldemar Lemos. Na Taça Rio, em seis partidas, foram quatro vitórias e duas derrotas, que lhe deram a vice-liderança do grupo, atrás somente do Botafogo. ?Nosso grupo não chegou aqui à toa e tem muitas qualidades. Vamos manter nossa maneira de jogar, com confiança e determinação, sempre em busca da vitória?, enfatizou o técnico da Cabofriense. ?O Botafogo vem fazendo um campeonato maravilhoso e é uma equipe bem armada pelo Cuca, mas não podemos deixar de confiar no nosso futebol se quisermos derrotá-los.? BOTAFOGO x CABOFRIENSE Botafogo - Júlio César; Joílson, Alex, Juninho e Iran (Xavier); Diguinho (Juca), Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Cabofriense - Gatti; Oziel, Leandro Amaro, Cleberson e Julio César; Marcão, Marcos Marins, Ruy e Marcelinho; Zé Carlos e William. Técnico: Waldemar Lemos. Árbitro - Wagner dos Santos Rosa. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.