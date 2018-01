De repente, Rosinei vira ?galáctico? Dois gols contra o Palmeiras sempre têm peso especial. Que o diga Rosinei. De mero reserva, passou rápido a ser o jogador mais valorizado no Parque São Jorge e no escritório da MSI, patrocinadora do clube. Ao ser revelado que o representante do CSKA pediu a inclusão dele ? e mais US$ 15 milhões ? para ceder Vágner Love, e Kia Joorabchian estava propenso a aceitar, houve uma revolução no clube. O técnico Marcio Bittencourt, os vices Nesi Cury, Andrez Sanches, e ainda o diretor da MSI, Paulo Angioni, trataram de convencer o iraniano a despachar outro jogador para os russos ? de preferência Bobô. Se não der, vai de Jô. Rosinei, não! O supervalorizado reserva de 21 anos foi informado pela manhã pela assessoria do clube que não iria para a Rússia. Tranqüilo, mostrou que conseguiu segurar a empolgação. ?Não estou sabendo de nada dessa história de jogar no CSKA. Também não sei se vou mesmo ganhar um lugar de titular. O Carlos Alberto é excelente jogador e deve ser respeitado. Eu estou trabalhando, fazendo o máximo para conseguir um lugar para mim. Não quero tirar o espaço de ninguém.? Rosinei foi bastante questionado sobre a maneira serena como se comportou no domingo, após os dois gols. Ao invés de se empolgar com os elogios que recebeu não só da imprensa, mas também do técnico Márcio, foi seco. ?Tenho de valorizar o trabalho. Não sou de ficar na conversa. Sou grato pelo fato de as pessoas gostaram do meu futebol. Mas meu jeito é assim mesmo. Não quis desprezar a opinião de ninguém. Sou evangélico, não freqüento roda de samba.? O meia, como a grande maioria dos atletas de futebol, passou por dificuldades. Nasceu em Cruzeiro, Vale do Paraíba. Desde que chegou ao Corinthians, morou na concentração. Viveu em alojamentos no Parque São Jorge e no Centro de Treinamentos de Itaquera. Há pouco mais de um ano conseguiu alugar um apartamento no Tatuapé. E já tem uma filha, Maira, fruto do relacionamento com a namorada Monique. Os fisiologistas não confirmam, mas a fraca alimentação que Rosinei teve na infância pode ser responsável pelo excessivo desgaste do jogador durante as partidas. Ele chega a perder de dois a três quilos nos jogos. Os preparadores físicos sabem dessa característica e poupam o garoto de vários coletivos e até treinos mais pesados. Mesmo fragilizado fisicamente, Rosinei tem treinado muito melhor do que Carlos Alberto. Só que o jogador contratado por cerca de R$ 33 milhões tem sido mantido no time principal. Márcio Bittencourt pode mudar essa história já na partida contra o Paraná, sábado, em Curitiba. Rosinei pode ser titular. Só que no lugar de Roger, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele tem facilidades para atuar pelos dois lados do campo. Tite já havia tentado levar Rosinei para o Atlético Mineiro. Dirigentes da Portuguesa também buscaram o seu empréstimo. Assim como o Grêmio. O Corinthians sempre negou. Assim como, agora, travou a saída para o CSKA. Embora evangélico, Rosinei tem uma enorme tatuagem de uma águia e uma índia nua nas costas. ?Achei os desenhos bonitos e mandei fazer.? Rosinei é assim.