De saída, Júnior Dutra pode reforçar o São Paulo

O Santo André perdeu seus primeiros dois jogadores para a disputa da temporada 2010. Em razão da anunciada aposentadoria, o volante Fernando, de 42 anos, foi o primeiro a sair. Outro que vai embora é o meia-atacante Júnior Dutra, que teve seus direitos federativos comprados pelo empresário Juan Figger.

Revelação do time ainda durante o Campeonato Paulista de 2009, Júnior Dutra deve defender o São Paulo no ano que vem. O meia-atacante não confirmou a proposta e nem falou sobre o futuro, mas se mostrou triste pelo rebaixamento do Santo André para a Série B.

"Ainda não sei de nada, não conversei com ninguém [clube ou empresário], mas estou à procura. No momento a única coisa que posso dizer é que estou muito triste porque o Santo André caiu", explicou nesta terça-feira Dutra, que marcou um dos gols do time na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi, pelo Paulistão.

O Santo André ainda tem esperanças de mantê-lo no elenco, mas sabe que a possibilidade é remota. "O Figger pode encaminhá-lo para onde quiser como também mantê-lo aqui conosco. Depende deles", disse o gerente de futebol do clube, Juraci Catarino.