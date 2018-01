Dé se empolga com jovens no Botafogo Demonstrando otimismo, o técnico Dé afirmou que seis jogadores, que ascenderam recentemente das categorias de base do Botafogo, devem se tornar "excepcionais". O treinador não quis revelar nomes, com receio de que os elogios modifiquem o ânimo dos atletas. Mais uma vez, Dé pediu aos dirigentes que paguem os salários atrasados dos jogadores. Na próxima partida do Carioca, no fim de semana, o meia Rodrigo, que estava contundido, pode voltar ao time, pois vem se recuperando.