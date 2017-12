Dé sofre com indefinição no Botafogo O treinador do Botafogo, Dé, admitiu que sua situação no clube é difícil, por causa dos boatos sobre a contratação de Paulo Autuori para seu lugar. Mesmo assim, acredita que permanecerá no clube. "Enquanto for o técnico, cumprirei todas as minhas obrigações, mas confio na diretoria", afirmou. Dé não quis culpar os jogadores de estarem fazendo uma campanha para a sua saída, como vem sendo comentado no clube. "Até mesmo com os salários atrasados, eles estão se empenhando ao máximo nos treinamentos. Não tenho do que reclamar", disse o treinador.