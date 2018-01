De surpresa, Romário treina no Flu A grande surpresa no dia do Fluminense foi a participação de Romário no treino. Ele chegou a ir a campo para atividades físicas e foi bem recebido pelos colegas. À tarde, Romário continuou treinando, só que numa academia de ginástica, onde se submeteu a exercícios de fisioterapia. O time se prepara para a disputa do Campeonato Carioca em Juiz de Fora, Minas Gerais, e hoje praticamente não pôde treinar como estava programado. Um forte temporal atrapalhou os planos da comissão técnica.