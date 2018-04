De técnico novo, Bahia muda para a estreia em Criciúma

Ele prega, porém, "trabalho e comprometimento" para afastar os problemas e tentar largar com um resultado positivo na competição. "Não vai ser fácil, mas estamos trabalhando bastante", resumiu o técnico. "Estamos iniciando um trabalho, enquanto outras equipes já têm seus times formados".

Para a estreia, Cristóvão Borges promoveu uma série de alterações na equipe que vinha jogando o Campeonato Baiano. A principal foi a alteração do esquema tático: sai o 4-4-2 com três volantes, adotado por Joel Santana, e entra o 4-2-3-1, com três meias abastecendo o atacante Fernandão. "Creio que seja o ideal para aumentar a força ofensiva sem prejudicar o equilíbrio", justificou o técnico.

Com a mudança, ganham espaço no time jogadores revelados nas categorias de base do Bahia que não vinham sendo aproveitados, como Ryder e Ítalo Melo. "Espero não sair mais do time titular", disse Ítalo, principal surpresa do técnico nos treinamentos.