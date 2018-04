De tranças vermelhas, Vágner Love chora na apresentação

O atacante Vágner Love ganhou uma grande festa em sua apresentação no Flamengo, na noite desta sexta-feira, na Gávea. Contratado até 31 de julho para a disputa do Carioca e da Copa Libertadores, o jogador chegou ao clube de visual renovado - trocou as tranças azuis por vermelhas.

Ao receber a camisa 9 das mãos da presidente Patrícia Amorim, ele beijou o escudo do Flamengo e não segurou as lágrimas. "Pretendo retribuir todo carinho em campo. Vou jogar minha vida pelo Flamengo", afirmou. "Por mim, ficaria no Flamengo a vida inteira. Quero ganhar a Libertadores e o Mundial. Tenho muitos planos".

Vágner Love foi a principal contratação do Flamengo para a disputa da Libertadores. Formará dupla de ataque com Adriano - é o setor ofensivo mais caro do futebol brasileiro. Juntos, os jogadores ganham mais de R$ 1 milhão.

Após passagem conturbada pelo Palmeiras, Love realizou seu sonho de jogar no Flamengo, clube para o qual é torcedor.

A estreia de Love ainda não está definida. O jogador disse que está bem fisicamente. "Se pudesse já estreava no domingo [contra o Duque de Caxias, pelo Campeonato Carioca]. Só depende do treinador."

