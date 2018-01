De virada, Atlético de Madrid bate Bilbao e se iguala ao Barcelona

Como o Barcelona tropeçou no sábado ao empatar por 2 a 2 com o La Coruña, uma vitória neste domingo era essencial para o Atlético de Madrid se igualar ao líder do Campeonato Espanhol. Assim, com o 2 a 1 de virada aplicado sobre o Athletic Bilbao, em casa, o time da capital divide a liderança com os catalães, que estão em vantagem nos critérios de desempate.

Ao final da 15.ª rodada, o Atlético de Madrid foi a 35 pontos, assim como o Barcelona, sem serem ameaçados. O Athletic de Bilbao, por sua vez deixou de beliscar uma vaga na zona de classificação à Liga Europa, pois caiu para nono lugar com 21 pontos, dois a menos que o La Coruña, sexto colocado.

A partida começou de maneira muito difícil para os donos da casa, pois foi o Bilbao que saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga não encontrou a bola e Laporte apareceu na segunda trave para completar para as redes. Foi o primeiro gol sofrido pelo goleiro Oblak após 400 minutos no Espanhol.

Pressionada pela conquista da liderança, a equipe madrilenha buscou o empate ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, aos 47, Koke bateu escanteio na medida para Saúl igualar o marcador no Vicente Calderón.

Na segunda etapa, o Bilbao perdeu pelo menos dois gols na cara do goleiro Oblak até sofrer a virada, aos 21. Griezmann acertou um belo chute, da intermediária, no ângulo direito, e colocou o Atlético de Madrid na ponta do Espanhol.

Agora os dois times focam nos jogos de volta da segunda fase da Copa do Rei contra equipes da terceira divisão. O Atlético de Madrid enfrenta o Reus, após ter vencido por 2 a 1 a partida de ida. Com vantagem de 2 a 0, o Athletic Bilbao recebe o Linense.