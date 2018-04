De virada, Atlético-MG supera Araxá em amistoso Em sua última atividade na pré-temporada, o Atlético Mineiro derrotou o Araxá por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Fausto Alvim, em Araxá. A partida marcou a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do time - o treinador já havia dirigido a equipe em dois jogos-treino.