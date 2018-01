De virada, Atlético-PR derrota a Ponte O Atlético Paranaense deu um susto em sua torcida, mas venceu a Ponte Preta, de virada, por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR). Sérgio Alves abriu o placar para a Ponte aos 11 minutos, mas Rodrigo, aos 29 minutos do primeiro tempo, Adriano, aos 22 e Dagoberto aos 28 e 40 minutos da etapa final viraram o placar. A Ponte Preta marcou o segundo gol com Vaguinho, aos 38 do segundo tempo. O time rubro-negro, mesmo com Adriano, Kléberson e o suspenso Ilan convocados para a seleção brasileira, não jogava bom futebol. Em uma falha coletiva da defesa aos 11 minutos, Sérgio Alves aproveitou a chance e marcou o primeiro gol campineiro. Aos 29 minutos, porém, Rodrigo empatou a partida. No segundo tempo, Marquinhos foi expulso e com um jogador a mais, o Atlético cresceu. Aos 22, Adriano recebeu livre de marcação e virou o jogo. O terceiro foi marcado por Dagoberto, aos 28, após uma jogada de Fernandinho. Aos 38, Vaguinho descontou, mas Dagoberto não deixou a Ponte reagir e marcou o quarto gol aos 40 minutos. No final do jogo, o meio-campo Adriano reclamou da violência da Ponte. "Eles abusaram de jogadas violentas e o árbitro acertou em expulsar um deles." Ficha Técnica: Atlético-PR: Diego; Alessandro, Capone, Rogério Corrêa e Ivan; Leomar (Jadson), Kleberson, Rodrigo e Adriano; Selmir (Fernandinho) e Dagoberto (Isaías). Técnico: Oswaldo Alvarez. Ponte Preta: Alexandre Negri; Marquinhos, Gabriel, Gerson e Ronildo; Roberto, Romeu, Adrianinho (Vaguinho) e Jean (Luisinho Vieira); Fabrício Carvalho e Sergio Alves (Mantena). Técnico: Abel Braga. Gols: Sérgio Alves aos 11 e Rodrigo aos 29 minutos do primeiro tempo. Adriano aos 22, Dagoberto aos 28 e 40 e Vaguinho aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wagner Tardelli (RJ). Cartão amarelo: Gerson, Romeu, Dagoberto, Adriano, Jadson, Fernandinho e Ronildo. Cartão vermelho: Marquinhos. Renda: R$ 68.660,52. Público: 6.402 pagantes. Local: Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR). classificação